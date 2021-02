Publiek ervaart voorstelling Guido Weijers ‘als vanouds’

De sfeer in het Beatrix Theater was tijdens de voorstelling van Guido Weijers bijna als vanouds. Het publiek was vooral blij dat er weer een evenement is, maar de maatregelen zorgden bij sommige bezoekers vooraf wel voor wat stress.

“Ik zou er de volgende keer wel twee keer over nadenken voordat ik een kaartje koop. Nu was het best impulsief. Ik dacht: ‘ik doe die test wel even’, maar dat viel vies tegen”, vertelt Bente van der Ende. Zelf is ze niet per se groot fan van Weijers, maar ze wilde gewoon heel graag weer eens iets leuks doen. Ze heeft voor de voorstelling van de cabaretier een flink uur in de auto gezeten voor de coronatest. “Het is een superleuke ervaring en ik ben blij dat ik gegaan ben, maar de maatregelen vooraf zijn wel vrij heftig.”

Ook Anouk Hagenaars en Ingeborg Zimmer besloten samen naar de voorstelling van Weijers te gaan. Voor hen waren de maatregelen minder ingrijpend. “Ik steek hiervoor graag zo’n ding in mijn neus”, grapt Hagenaars, verwijzend naar de coronatest. Volgens de dames is het weer net als vanouds. “De eerste tien minuten dacht ik even: wow, dit is bizar”, vertelt Zimmer. “Maar nu is het alweer zo gewoon. Het is echt heel leuk, we hebben een hele fijne middag.” De sfeer is dan ook heel ongedwongen, volgens beide dames. “Soms loopt iemand dicht langs je en dan heb je wel de neiging om opzij te gaan”, vertelt Hagenaars. “Maar het is ook weer heel snel heel normaal.”

De voorstelling van Guido Weijers was het tweede proefevenement van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke- als de publieks-evenementensector en de overheid. Het publiek werd opgedeeld in groepen van 250, 200 en 50. Elke ‘bubbel’ had een eigen ingang en toiletruimte en eigen regels: zo moesten sommigen mondkapjes dragen en zitten anderen achter een spatscherm. Alle bezoekers zijn van tevoren getest en dragen tijdens het evenement een bewegingssensor zodat achteraf te zien is hoeveel contact ze onderling hebben gehad en waar ze allemaal zijn geweest. Over een aantal dagen worden ze opnieuw getest. Eerder deze week werd met een zakelijk congres in het Beatrix Theater afgetrapt.

Dat het publiek er zin in had, bleek al vrij snel. De vijfhonderd gelukkigen in de zaal ontvingen Weijers met open armen. Toen de cabaretier onder de klanken van The Show Must Go On van Queen het podium opkwam werd hij direct met een staande ovatie begroet.