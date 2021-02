Rutte: kiezer zit niet te wachten op een vechtcampagne

De verkiezingscampagne moet volgens premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte niet “een soort campagne worden waarin we elkaar allemaal vliegen gaan afvangen, zo’n vechtcampagne”. Daar zit Nederland midden in de coronacrisis niet op te wachten, denkt hij. Door die crisis is het volgens Rutte ook “niet realistisch” om harde beloftes te doen in de campagne, zoals hij zelf bijvoorbeeld wel deed in 2012.

Hij roept andere lijsttrekkers ook op niet te veel te beloven. “Ik zou zeggen tegen alle collega’s: laten we nou een beetje voorzichtig zijn met de indruk wekken dat we allemaal hele harde beloftes kunnen doen”, aldus de VVD-leider. Wel wil hij “beschrijven wat volgens mij de keuze is die voorligt. Hoe loodsen we Nederland door het restant van deze crisis heen?” Daarom publiceerde de VVD, net als bij eerdere verkiezingen, een paginagrote advertentie in de kranten.

“Ik ga niet in een lege zaal achter een kathedertje staan, maar dit is wel een soort van campagne-aftrap”, zegt Rutte daarover. In een pamflet op de website van de VVD beschrijft Rutte uitgebreider hoe hij de verkiezingen ingaat.

Hij benadrukt de overeenkomsten tussen partijen, en vindt het belangrijk dat de partijen samen moeten werken. Daarop kwam kritiek, onder anderen van CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. “Plan zonder visie”, twitterde de christendemocraat. “Campagne zonder verschillen en alternatieven is de belichaming van stilstand/status quo.” Daar is Rutte het niet mee eens. Ook spreekt hij tegen dat dit zou betekenen dat de kiezer niets te kiezen heeft. “Er zijn natuurlijk verschillen”, zegt Rutte. “Er zijn echt verschillen, tussen mij en Lilianne Ploumen, tussen mij en Sigrid Kaag. Er zijn natuurlijk grote verschillen. Maar uiteindelijk als je het land weer sterk wil opbouwen, moet je ook de handen ineen slaan.”