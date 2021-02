Texel pakt plasticvervuiling in de natuur aan

Een plastic flesje of een snoepverpakking, in bijna elk natuurgebied is wel wegwerpplastic te vinden. Texel wil de plasticvervuiling op het eiland gaan aanpakken, samen met het het Wereld Natuur Fonds (WWF) en de Stichting Texel Plastic Vrij.

Zo komt in elk dorp op het eiland een watertappunt, zodat bezoekers hun flesjes kunnen bijvullen en ze niet meer in de natuur belanden. Ook wordt het gebruik van wegwerpplastic tijdens evenementen ontmoedigd.

Stichting Texel Plastic Vrij is een initiatief van een aantal eilandbewoners die naar eigen zeggen “klaar waren met alle troep op hun eiland”. De stichting zal zich richten op voorlichting bij scholen en ondernemers. Daarnaast zal het opruimacties op het strand organiseren. Het doel is dat er straks geen enkel stuk verdwaald afval meer te vinden is op Texel.

Burgemeester Michiel Uitdehaag ondertekent zaterdag de intentieverklaring om Texel als eerste Nederlandse eiland ‘Plastic Smart’ te maken. “Het zou fantastisch zijn als er straks in onze prachtige natuur geen plastic meer te vinden is”, zo zegt hij.

Het plasticvrije-initiatief van het Wereld Natuur Fonds is bedoeld voor steden en vakantiebestemmingen in de strijd tegen plasticvervuiling. “In toeristische gebieden is plasticvervuiling nog altijd een groeiend probleem, maar zij kunnen ook een belangrijke rol spelen bij de oplossing”, verklaart de milieuorganisatie.

Jaarlijks komt wereldwijd zeker 11 miljoen kilo plastic via het land in de oceanen terecht. Een groot deel daarvan komt uit steden en toeristische plekken. Concrete cijfers over het zwerfplastic op Texel zijn niet bekend.