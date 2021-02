Vaccin aangekomen op alle Caribische eilanden van het Koninkrijk

Coronavaccins die vanuit Nederland zijn verstuurd, zijn vrijdagmiddag (lokale tijd) ook op Sint Maarten, St. Eustatius en Saba afgeleverd. Eerder deze week kregen Aruba, Bonaire en Curaçao al de eerste ladingen. Op Aruba is direct begonnen met vaccineren. Bonaire en Sint Maarten beginnen maandag, op Curaçao start het programma woensdag.

Op Aruba, Curaçao, Bonaire en Sint Maarten worden eerst mensen die werkzaam zijn in de zorg en 60-plussers ingeënt. Op die eilanden zijn vaccins van Pfizer afgeleverd. Saba en St. Eustatius hebben in totaal 3100 Moderna vaccins gekregen. Op Saba kwam er speciaal een helikopter naar het eiland vanaf Sint Maarten, op Sint Eustatius landde een klein vliegtuig met de vaccins. Beide eilanden willen vanaf maandag alle volwassenen in korte tijd voorzien van een prik.

Een groot deel van de bevolking op Saba heeft zich hiervoor al laten registreren, ruim 1200 volwassenen op een bevolking van ongeveer 2000 mensen. Op Sint Eustatius zijn er veel mensen die afwachten. Op een bevolking van ruim 3000 bewoners hebben maar iets meer dan vierhonderd mensen zich gemeld. De overheid hoopt dat meer mensen zich zullen aanmelden voordat de vaccinatie daadwerkelijk begint.

Op beide eilanden wordt benadrukt dat het van groot belang is dat veel mensen zich laten inenten, omdat ze niet de medische voorzieningen hebben, mocht er zich een uitbraak voordoen. Zodra een groot deel van de bevolking is gevaccineerd, kan het toerisme ook weer op gang komen. Saba en St. Eustatius hebben heel weinig besmettingen gehad sinds afgelopen maart. Toch gelden er voor beide eilanden al lange tijd zeer strenge regels voor bezoekers van buiten.