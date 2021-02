Vliegtuig verliest motoronderdelen bij Maastricht Aachen Airport

Een vrachtvliegtuig dat zaterdagmiddag is vertrokken vanaf Maastricht Aachen Airport is na het opstijgen onderdelen van de motor verloren als gevolg van een explosie in een van de motoren. Dit meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Daardoor zijn in de omgeving van Meerssen diverse metaaldelen naar beneden gevallen. Diverse auto’s zijn beschadigd. Het vliegtuig is uitgeweken naar Luik in België voor een voorzorgslanding.

Volgens een woordvoerster van de luchthaven bij Maastricht gaat het om een viermotorige Boeing 747 400 vrachtvliegtuig met bestemming New York. Volgens de woordvoerster loopt het vliegtuig zelf geen gevaar. “Het kan prima op één motor door vliegen”, zei ze.

De oorzaak van het voorval is onbekend. De woordvoerster sluit niet uit dat een motor mogelijk iets heeft opgezogen waardoor de turbinebladen stuk zijn geslagen. Zo zien de brokstukken volgens haar er wel uit. Maar met zekerheid kon ze dat niet zeggen. De Luchtverkeersleiding Nederland zegt geen informatie te hebben over het incident.