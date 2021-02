Demonstratie Museumplein na charge ME beëindigd

De demonstratie op het Museumplein in Amsterdam is kort na 16.00 uur beëindigd. De ME voerde een charge uit en kort daarna vertrok ook het laatste groepje demonstranten. Op last van burgemeester Femke Halsema was de demonstratie tegen de coronamaatregelen ontbonden.

Op het plein mengde een grote groep van enkele honderden ‘koffiedrinkers’ zich zondag tussen een veelvoud van zonaanbidders en recreanten die van de vroege voorjaarsdag kwamen genieten.

Op het Museumplein is de afgelopen weken geregeld gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid en de coronamaatregelen. Anders dan voorgaande weken heeft de gemeente het plein deze zondag niet aangewezen als een zogenoemd veiligheidsrisicogebied. Dan zou ingrijpen door de politie gemakkelijker kunnen.

Op 17 januari, eveneens een zondag, ontstonden ongeregeldheden nadat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie, justitie) besloot een door de rechter verboden en spontaan ontstane demonstratie van zo’n 2000 mensen te ontbinden. Daarna kwamen er op zondag telkens groepen mensen naar het plein die wisten dat ze daar niet mochten demonstreren. Dat leidde twee zondagen achtereen tot ongeregeldheden.

Ook in Leeuwarden was zondag een demonstratie van ‘koffiedrinkers’. Daar kwamen een paar honderd mensen op af. De betoging verliep in een gemoedelijke sfeer. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.