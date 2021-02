Eerste warmterecord van dit jaar: warmste 21 februari ooit

Het eerste warmterecord van 2021 is binnen. Rond 12.45 uur steeg de temperatuur in De Bilt naar 14,9 graden en daarmee is het officieel de warmste 21 februari ooit gemeten, meldt Weer.nl. Het oude record stond op 14,8 graden, in 1949.

In het zuiden van het land is het overigens nog zachter. Het warmst is het in Twente, daar geeft de thermometer al 17 graden aan. In de loop van de middag kan het in het zuidoosten nog zachter worden. Weer.nl stelt dat het nieuwe record “goed past in de trend van het opwarmende klimaat”. Zo werden er bijvoorbeeld vorig jaar – gekeken naar de temperatuur – maar twee kouderecords gehaald tegenover 24 warmterecords. Die trend is deze hele eeuw al te zien. Er worden meer warmterecords verbroken dan kouderecords. Er worden er dit jaar nog veel verwacht.

Zondag wordt het op veel plaatsen in Nederland 17 of 18 graden. Alleen in het noorden, vooral in het Waddengebied, zullen de temperaturen lager liggen. Het koelt daar af vanwege het koude water van de Waddenzee, maar ook door de wind.

Het warme weer houdt zeker tot en met donderdag aan. In Noord-Brabant en Limburg zou het kwik komende week op ruim 19 graden uit kunnen komen. Mocht het vandaag of komende dagen ergens 20,0 graden worden, dan spreken we van een recordvroege lokale warme dag. Tot nu toe viel de vroegste lokale warme dag op 24 februari 1990. Het werd toen 20,4 graden in het Limburgse Oost-Maarland en 20,0 graden in Epen.