‘Ergens vandaag’ de miljoenste prik, half maart 2 miljoen gezet

“Ergens vandaag is die miljoenste prik gezet”, zegt coronaminister Hugo de Jonge zondag in een video op Twitter. Volgens het vaccinatiedashboard van het kabinet zijn tot en met zaterdag 987.435 prikken gezet. Daar kwamen er zondag zeker 30.000 bij, waardoor de grens van 1 miljoen is bereikt. Over een maand hoopt het kabinet dat de teller op 2 miljoen staat.

Over de miljoenste prik wordt officieel pas maandagmiddag gerapporteerd. De mijlpaal betekent nog niet dat één miljoen mensen ook daadwerkelijk immuun zijn voor het coronavirus. Tot en met 14 februari hebben ruim 154.400 Nederlanders een tweede prik ontvangen, meldde het RIVM. Pas dinsdag komt hiervan weer een update, het ministerie van Volksgezondheid had intussen nog geen cijfers beschikbaar over de benodigde tweede prik.

Het aantal vaccinaties dat per dag wordt gezet, moet steeds sneller omhoog gaan. Na een “valse start” wil het kabinet een inhaalslag maken en ervoor te zorgen dat Nederland in de Europese middenmoot terechtkomt.