Grote brand in loods Hazerswoude-Dorp

In Hazerswoude-Dorp (Zuid-Holland) woedt zondag een grote brand in een loods. De brandweer en andere hulpdiensten zijn met veel materieel ter plaatse bij het gebouw aan de Hoogeveenseweg. De brandweer probeert een deel van de loods te redden, het andere deel moet als verloren worden beschouwd. Er zijn geen berichten over gewonden.

Volgens Veiligheidsregio Hollands Midden staan er in de loods diverse machines en tractoren. Brandweerkorpsen uit omliggende regio’s, onder meer Haaglanden, bieden assistentie.

Vanwege de hevige brand is de N209, Hazerswoude-Rotterdam, afgesloten, meldt de ANWB.

Bij de brand komen veel dikke zwarte rookwolken vrij. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren gesloten te houden. De rookwolken zijn in de wijde omtrek te zien, tot Zoetermeer en Alphen aan den Rijn aan toe.