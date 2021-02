Iets minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht afgenomen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn nu 1849 mensen met Covid-19 opgenomen, negen minder dan zaterdag. Van deze patiënten zijn er 534 zo ziek dat ze op de intensive care (ic) liggen. Het zijn er 12 meer dan een dag eerder.

Op de ic’s schommelt het aantal coronapatiënten al zo’n twee weken tussen de 500 en 550. Ziekenhuizen namen het afgelopen etmaal 157 nieuwe patiënten op, 19 minder dan op zaterdag. Van hen zijn er 34 opgenomen op de intensive care, 14 meer dan zaterdag.

Volgens het LCPS is de Covid-ziekenhuisbezetting ten opzichte van een week geleden stabiel gebleven. Wel is er een lichte stijging te zien in het gemiddelde aantal dagelijkse opnames. “Het is te vroeg om deze ontwikkeling te duiden als een trendbreuk ten opzichte van eerdere weken of als gevolg van het verder opkomen van de Britse Covid-variant”, aldus het LCPS.

Om het aantal opnames goed over het land te spreiden, heeft het LCPS 12 patiënten verplaatst in het afgelopen etmaal, waarvan er 5 op de ic liggen.