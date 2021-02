LAKS: goed nieuws als scholen weer opengaan

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is verheugd over het nieuws dat de middelbare scholen waarschijnlijk vanaf volgende week weer opengaan. “We moeten het definitieve besluit nog afwachten, maar mocht het zo zijn, dan zijn we daar erg blij mee”, aldus voorzitter Nienke Luijckx.

Het kabinet wil de middelbare scholen in elk geval deels openen, vertellen ingewijden. Op welke manier het voortgezet onderwijs opengaat, is nog niet duidelijk. “Wij zijn heel benieuwd hoe het er concreet uit komt te zien”, aldus Luijckx.

Woensdag voerden scholieren en studenten in Den Haag actie voor meer haast bij het heropenen van middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.