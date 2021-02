De voor- en nadelen van elektrisch rijden

Elektrisch rijden is hot. Jaguar Landrover maakte onlangs bekend dat ze vanaf 2025 alleen nog maar elektrische auto’s willen maken en andere merken zoals Volkswagen, Renault, General Motors en Ford zetten ook flink in op elektrisch rijden. Tesla bouwt er nog een fabriek bij in India, en zelfs Apple onderzoekt de mogelijkheid om een elektrische auto op de markt te brengen. Maar is het ook wat voor jou? De voor- en nadelen op een rijtje.

Subsidie

Eén heel veel fijn voordeel: subsidie. Sinds 1 juli 2020 kan je subsidie krijgen als je een volledig elektrische auto aanschaft of wil leasen. Als het een gebruikte elektrische auto is, kan je 2000 euro subsidie krijgen. In het geval van een nieuwe auto gaat het om 4000 euro, maar dat subsidiepotje is volgens de ANWB alweer op voor 2021. Voor die gebruikte elektrische auto moet je dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de auto bijvoorbeeld drie jaar – of, in het geval van private lease: 4 jaar – op je naam laten staan, en de actieradius moet minimaal 120 kilometer zijn. Maar dat laatste wil je zelf natuurlijk ook graag.

Je Tesla verzekeren

Een nadeel: het kan lastig zijn om een goede autoverzekering te vinden voor je elektrische auto, omdat veel verzekeringen geen rekening houden met het feit dat je auto elektrisch is. Als je schade hebt, moet je voor de reparatie bijvoorbeeld vaak naar een specialist, en daar zijn niet altijd afspraken mee gemaakt. Daar moet je dus wel even goed op letten bij het uitzoeken van een verzekering. Inmiddels zijn er verzekeringen te vinden die specifiek bedoeld zijn voor de elektrische auto, zoals bijvoorbeeld de Tesla autoverzekering van Diks.

De actieradius

Nog niet zo lang geleden was het belangrijkste nadeel van een elektrische auto dat je er door de beperkte accu niet ver mee kon komen. En laat dat nou net zijn wat je wel van een auto verwacht. In de afgelopen jaren is er echter veel veranderd; ingenieurs werken zich een slag in de rondte om de accu’s te verbeteren. En niet zonder resultaat: vorige maand werd nog bekend dat ze in de VS een prototype accu hebben gebouwd die na 10 minuten laden 400 kilometer kan rijden.

Korte ritjes en laadpalen

Maar dat is uiteraard nog toekomstmuziek. Vooralsnog hang je voor een volle accu niet tien minuten aan de laadpaal, maar zes tot tien uur. En nog altijd zijn er auto’s te krijgen die alleen handig zijn als je korte ritjes maakt. De Smart EQ ForTWo Carbrio kan volgens de WLTP-test bijvoorbeeld hooguit 132 kilometer mee. Daar staat tegenover dat er genoeg modellen zijn die meer dan 250 kilometer kunnen rijden. De Opel Amera-e bijvoorbeeld, niet heel veel duurder dan de Smart, kan 452 kilometer mee.

Nooit meer benzine

De auto’s zijn in de aanschaf prijzig. Daar kunnen we niet omheen. En of je er daadwerkelijk zo ver mee rijdt ligt aan allerlei factoren – je rijgedrag, het gebruik van airco en verwarming, het weer. Daarnaast moet je een laadpaal zien te vinden. Maar dat neemt niet weg dat je er al een stuk verder mee komt dan een paar jaar geleden. Bovendien zijn er heel veel laadpalen bijgekomen, en mikt de overheid op 1,7 miljoen laadpalen in 2030. Je kan dan dus echt niet meer je auto parkeren zonder over de laadpalen te struikelen. En dat is nog even los van de andere voordelen: geen wegenbelasting, minder onderhoud, geen hoge benzinekosten, geld over om bitcoins te kopen, én minder milieubelastend.

Dat de elektrische auto hot is, is eigenlijk best logisch.