Grote brand in leegstaand café in centrum Veendam

Aan de Kerkstraat in het centrum van het Groningse Veendam woedt in de nacht van zondag op maandag een grote, uitslaande brand. Het pand staat volledig in brand en er komt veel rook vrij. In het leeg staande gebouw was voorheen een café gevestigd.

De brandweer werd om iets voor 02.30 uur gealarmeerd. Omdat het gebouw midden in het centrum van de stad staat, is er kans op uitbreiding naar naastgelegen gebouwen. Hierdoor is opgeschaald naar zeer grote brand.

Een woordvoerder laat weten dat er voor zover bekend geen mensen in het café aanwezig. Uit voorzorg zijn twee naastgelegen panden ontruimd.

Er zijn meerdere blusvoertuigen opgeroepen om te helpen bij de bestrijding van het vuur.