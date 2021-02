Het is weer even druk op de weg en in het ov als voor de vorst

Op de wegen en in het openbaar vervoer is het weer even druk als voor de vorstperiode. Door de voorjaarsvakantie valt nog niet te zeggen of Nederlanders weer meer naar hun werk gaan nu ouders basisschoolkinderen niet hoeven te ondersteunen met thuisonderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW), ov-chipkaartbedrijf Translink en Google.

Op drukke verkeerspunten reden vorige week op werkdagen gemiddeld 283 auto’s per uur voorbij. Dat is duidelijk meer dan de 233 auto’s die werden geteld in de vorstweek die daaraan vooraf ging. Vergeleken met de week voor de vorst reden er ongeveer evenveel auto’s voorbij. Dat baseert het NDW op metingen op 200 verkeerspunten verspreid over het land, voornamelijk op snelwegen.

Toen de scholen in december werden gesloten, merkte zorgminister Hugo de Jonge op dat ouders op deze manier werden gedwongen meer thuis te werken. Aan deze cijfers valt niet te zien dat de heropening van de basisscholen op maandag 8 februari effect heeft gehad op de drukte op de weg, bijvoorbeeld omdat sommige ouders weer naar kantoor gingen. Dat zegt een onderzoeker van het NDW. In die week was het door de vorst sowieso rustiger op de weg. En vorige week is moeilijk met andere weken te vergelijken omdat regio Zuid al voorjaarsvakantie had.

Op de kantoren lijkt het in ieder geval weer even druk als voor de vorst, blijkt uit locatiegegevens van smartphonegebruikers die Google bijhoudt. Vorige week maandag was het nog uitzonderlijk rustig op kantoor, toen het KNMI code rood had afgekondigd vanwege ijzel. Maar dinsdag was het weer ongeveer even druk op de kantoren als voor de vriesperiode. Dat is nog steeds 38 procent rustiger dan voor de coronacrisis.

In het openbaar vervoer is iets vergelijkbaars te zien. Vorige week checkten Nederlanders op weekdagen gemiddeld ongeveer 1,5 miljoen keer in bij een trein, bus, metro, tram of veerpont, wat vergelijkbaar is met de week voor de vorst.