Kabinet reageert niet op rechtszaak horeca, wijst op extra steun

Het kabinet kan niet vooruitlopen op een rechtszaak die de horecabranche gaat aanspannen tegen de Staat, zegt een woordvoerster van het ministerie van Economische Zaken. Ze reageert daarmee op de gang van de horecasector naar de rechter, om heropening af te dwingen van café’s en restaurants en daarnaast meer steun te ontvangen van de overheid. De horeca is al maanden gesloten in verband met het coronavirus.

Het ministerie wijst wel op een recente uitbreiding van de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) op 21 januari. Die houdt in dat meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling en dat meer steun wordt verleend. In de eerste week na de openstelling van de regeling op 15 februari, kwamen er 46.000 aanvragen binnen. Daarvan zijn al 19.000 aanvragen goedgekeurd, meldt Economische Zaken maandag. Dat kost 160 miljoen euro.

Het aantal aanvragen is veel hoger dan het aantal aanvragen in de eerste week na de opening van de TVL-regeling in het laatste kwartaal van vorig jaar. Toen ging het om 26.000 aanvragen.

Ondernemers kunnen nog tot 30 april een aanvraag doen.