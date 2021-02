Lenteweer: let op ongedierte

Ongedierte, niemand zit erop te wachten. Het liefst zorgen we ervoor dat ongedierte, zoals mieren, wespen, muizen, ratten en bedwantsen, onze woning of ons bedrijfspand niet kunnen of willen betreden. Na dagen van vorst heeft de zon het afgelopen weekend volop geschenen. We hebben te maken met lenteweer en het kan zelfs 20 graden worden. Dat betekent ook weer het nodige ongedierte. Hoe ga je hiermee om?

Het hele jaar door kun je last van ongedierte hebben. Dit is afhankelijk van welk seizoen het is. We zitten nog in de winter, het seizoen van de muizen en ratten. Deze knaagdieren zijn in de winter op zoek naar een warme schuilplaats en naar voedsel. Dit is het jaargetijde dat je meer muizen en ratten in woningen ziet.

Kakkerlakken en mieren

De lente is het seizoen van de kakkerlakken en mieren. In principe komen kakkerlakken het hele jaar voor, maar als het warmer is, gaan ze zich voortplanten. Mieren laten zich in de lente zien en in de zomer kom je vooral vliegende mieren tegen. In de zomer komen vooral wespen en andere vliegende insecten voor. Wespen zijn in de zomer klaar met de bouw van hun nesten en gaan dan op zoek naar voedsel. Ook muggen en vliegen zijn van de partij tijdens warme zomerdagen. En vergeet de teken niet, die ons lastigvallen als we bij warmer weer het bos opzoeken.

Bedwansten

Met name in de herfst komen bedwansten en vlooien voor, alhoewel bedwantsen het gehele jaar voor overlast kunnen zorgen. Besmetting is het ergst wanneer mensen terugkomen van vakantie. Vlooien zijn niet zo dol op koud weer, dan trekken ze meer naar binnen. Bedwantsen komen niet uit zichzelf onze woning binnen kruipen, maar nemen we zelf mee naar huis. Deze minuscule plaagdiertjes kruipen in koffers en tassen als we ergens met vakantie zijn of logeren en reizen vervolgens met ons mee. Ze kunnen ook in een tweedehands tapijtje zitten of een nachtkastje. Van daaruit kruipen ze in bed voor hun favoriete avondmaal: ons bloed.

Bestrijdingsservice ongedierte

Bij ongedierte denken we al snel: die vertoeven buiten en wonen niet in onze woning. Niets is minder waar. Wat gaten, kieren en rondslingerende voedselresten is voldoende aanleiding voor ongedierte om een woning te betreden. Dit geldt ook voor goed onderhouden huizen die regelmatig worden schoongemaakt. Het kan som best lastig zijn om zelf van ongedierte af te komen. Vaak is een professionele bestrijdingsservice nodig. Maar wat kunnen we zelf aan preventie doen?

Wat kunnen we zelf doen?

Een beschadigd dak kan ongedierte als vliegen, horzels en wespen directe toegang tot je huis verschaffen. Horzels, ratten en wespen zijn dol op zolders, waar vaak veel dozen staan. Een rat zal er alles aan doen om iets van eten te vinden. Ruim dus je zolder op en stop spullen in plastic boxen. Houd de slaapkamer schoon, dus regelmatig stofzuigen en check op bedwantsen. Controleer je lichaam op een eventuele bedwantsen beet en was beddengoed op zestig graden.

Verder zijn keukens, tuinen en garages een welkome plek voor ongedierte. Als de temperaturen stijgen, is het belangrijk geen voedselresten rond te laten slingeren, afvalcontainers schoon te houden en goed af te sluiten, voedselbakken van honden en katten regelmatig schoon te maken en hordes te plaatsen voor ramen. Nu de lente in aantocht is, is dit een mooi moment om alles weer eens extra goed schoon te maken. We kunnen zeker niet alle ongedierte voorkomen, maar veel hebben we wel zelf in de hand.