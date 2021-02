Miljoen coronavaccinaties gezet in Nederland

De teller van het aantal gezette coronavaccinaties is maandagmiddag de grens van een miljoen gepasseerd. Volgens het coronadashboard van het kabinet zijn tot en met zondag 1.014.290 prikken gezet. Dit aantal is een benadering, want voor langdurige zorginstellingen en huisartsen is het gebaseerd op het aantal doses vaccin dat het RIVM heeft afgeleverd.

De “rekenkundige aanname” die het RIVM doet, is dat geleverde vaccins binnen vier dagen worden toegediend. Per dag gaat het instituut uit van 25 procent van de totale partij. Het aantal bij het RIVM gemelde prikken door de GGD-GHOR en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) ligt voorlopig op 806.744.

De mijlpaal betekent nog niet dat één miljoen mensen ook daadwerkelijk immuun zijn voor het coronavirus. Tot en met 14 februari hebben ruim 154.400 Nederlanders een tweede prik ontvangen, meldde het RIVM. Dinsdag komt hiervan weer een update.

Het aantal vaccinaties dat per dag wordt gezet, moet steeds sneller omhoog gaan. Na een “valse start” wil het kabinet een inhaalslag maken en ervoor zorgen dat Nederland in de Europese middenmoot terechtkomt. De hoop vanuit het kabinet is dat de teller over een maand op twee miljoen staat.