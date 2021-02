Ollongren niet bij Veiligheidsberaad wegens ziekte

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken schuift maandagmiddag wegens ziekte niet aan bij de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. De burgemeesters zullen nu volgende week maandag met haar praten over het veilig organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in maart, aldus een woordvoerster van het beraad.

De burgemeesters nemen wel zoals eerder aangekondigd een half uur extra voor hun bijeenkomst in Utrecht. Op de agenda staan onder andere de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet dinsdag zal bekendmaken.

Het Veiligheidsberaad heeft al eerder bij justitieminister Ferd Grapperhaus aangedrongen op perspectief voor de toekomst. Grapperhaus is vrijwel elke week namens het kabinet bij het beraad. De burgemeesters hebben het kabinet geadviseerd over versoepelingen, omdat er “tussen open en dicht ook nog een tussenweg zit”, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Grapperhaus en Bruls geven na afloop van het beraad in Utrecht een toelichting.