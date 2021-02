Onderwijsbond blij met perspectief voor leerlingen, ondanks zorgen

Dat het kabinet een begin wil maken met het heropenen van de middelbare scholen “biedt perspectief voor leerlingen”, reageert de Algemene Onderwijsbond (AOb). De bond is daar blij mee, maar benadrukt wel dat maatregelen nodig blijven om het risico op coronabesmettingen te beperken. “De zorgen over de gezondheid van personeel zijn nog altijd groot”, zegt een woordvoerder van de AOb.

De regel om 1,5 meter afstand te houden tot anderen blijft heel belangrijk voor de bond. Een van de opties die bij het kabinet op tafel ligt, is om slechts een aantal klassen per dag fysiek naar school te laten komen. Op die manier is er genoeg ruimte om afstand te houden.

De AOb vindt daarnaast dat zo snel mogelijk meer sneltesten beschikbaar moeten komen voor het onderwijs. Op termijn is het de bedoeling dat alle leerlingen en leraren die minimaal één lesuur in dezelfde ruimte zijn geweest als iemand die het virus heeft opgelopen, een test aangeboden krijgen. Er zijn al scholen waar dit gebeurt, maar het is nog lang niet overal de praktijk.

De onderwijsbond heeft zich verder opnieuw geërgerd aan de manier waarop de besluitvorming verloopt. Zondag lekte het kabinetsbesluit om het middelbaar onderwijs in elk geval gedeeltelijk weer fysiek te openen uit. De precieze invulling is nog niet duidelijk. “Halve informatie met slagen om de arm” noemt de woordvoerder dat. “Aan het einde van de dag volgen we het Outbreak Management Team”, besluit hij.

Onderwijspersoneel zou volgens de AOb bovendien voorrang moeten krijgen in het vaccinatieprogramma. Daar pleit de bond al sinds eind vorig jaar voor. Verantwoordelijk minister Arie Slob maakte vorige maand echter duidelijk dat het kabinet daar geen gehoor aan zal geven. Kwetsbare groepen gaan voor.