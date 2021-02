Politieacties: geen boetes voor kleine vergrijpen

De politie schrijft vanaf maandagochtend 07.00 uur geen boetes uit voor kleine vergrijpen, zoals geen richting aangeven, in een portiek rondhangen of door het rood fietsen op een rustige weg. Dat gebeurt uit protest tegen het stukgelopen cao-overleg met het kabinet. Deze actie kan volgens de vakbonden worden beschouwd “als opmaat naar verdere acties”.

De politievakbonden zijn boos dat het kabinet weigert “met een fatsoenlijk loonaanbod over de brug te komen”. Eerder deze maand trokken de bonden zich terug uit het cao-overleg en kondigden ze acties aan. Deze zullen vooralsnog publieksvriendelijk zijn. De politie benadruk overigens dat boetes “in principe” niet worden uitgedeeld, maar dat het uiteraard nog altijd wel kan gebeuren.

De bonden hebben hun leden opgeroepen de komende tijd alleen nog bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde, overtredingen van coronavoorschriften en snelheidsovertredingen.

Justitieminister Ferd Grapperhaus en de bonden zitten in een impasse over een loonsverhoging. Vanuit de overheid is een verhoging met 1,3 procent aangeboden en twee eenmalige uitkeringen van 300 euro. De bonden willen een verhoging met 2,5 procent en twee eenmalige uitkeringen, van 350 euro en 300 euro.

Het korps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel.