SP-jongeren tarten bestuur, halen geroyeerde voorzitter terug

De jongerentak van de SP heeft de geroyeerde “zolderkamercommunist” Olaf Kemerink opnieuw benoemd tot voorzitter, zo laat ROOD maandagavond weten. De SP zette Kemerink vorig jaar juist uit de partij. ROOD wil, ondanks de provocatie, graag verzoening met het landelijke bestuur.

Kemerink werd vorig jaar samen met vijf anderen uit de SP gezet, omdat ze volgens de partij een stel “geradicaliseerde zolderkamercommunisten” zijn, gewelddadige opvattingen hebben en lid zijn van het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. Dat zijn volgens de SP afzonderlijke partijen en dubbele lidmaatschappen mogen niet. Wel moeten ROOD-leden ook lid van de SP zijn, maar aan die regel heeft de jongerentak nu dus eigenhandig een einde gemaakt.

De ROOD-leden stemden zondag in met een verandering van de organisatiestatuten. Wie door de SP is geroyeerd, kan dispensatie krijgen van de leden van de jongerentak en zodoende alsnóg toetreden tot het ROOD-bestuur. Een grote meerderheid van de jongeren stemde in met dispensatie voor onder anderen Kemerink, aldus ROOD.

Een commissie doet momenteel onderzoek naar de relatie tussen de jongeren en de moederpartij. Het resultaat daarvan wordt uiterlijk 1 mei verwacht, aldus SP-partijvoorzitter Jannie Visscher. Tot die tijd wil ze niet ingaan op de zaak. Ook Kemerink zelf zegt nog niets van de SP gehoord te hebben sinds de ledenvergadering van zondag. Hij wil niet zeggen of hij verzoening verwacht met de partij. “We willen er graag weer helemaal bij horen, maar dan wel met meer autonomie.”

Kemerink zegt dat het zou kunnen dat de SP de actie opvat als een provocatie. “Maar we willen met een voltallig bestuur kunnen functioneren. Na de uitspraak van de commissie gaan we met de SP in gesprek.”