Sportschool wil ‘essentieel’ zijn, net als onderwijs en supers

Sportscholen vinden dat zij als essentiële sector bestempeld moeten worden door de overheid, net als scholen en supermarkten. Dan zouden Nederlanders in deze coronacrisis tenminste weer kunnen sporten, zegt branchevereniging NL Actief.

De organisatie is in gesprek met het kabinet om nog invloed uit te oefenen op de definitieve besluiten voor de persconferentie van dinsdag. “We vragen de overheid om de sportscholen gedeeltelijk te openen, zoals dat voor 15 december het geval was”, vertelt directeur Ronald Wouters. “Dus met controle op het aantal mensen, een goede spreiding en goede luchtzuiveringssystemen.”

Wouters stelt dat uit onderzoek van sportkoepel NOC*NSF blijkt dat bijna de helft van de mensen de afgelopen tijd minder is gaan sporten of zelfs helemaal gestopt is met sporten. “Dat is schadelijk voor de gezondheid van mensen. Sport is geen recreatie, maar een essentiële factor voor de volksgezondheid.”

De overheid moet mensen juist laten sporten om de volksgezondheid te bevorderen, verklaart Wouters. “Wij zijn onderdeel van de oplossing voor de coronacrisis.” Wouters vindt het ook “bizar” dat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid 200 miljoen euro wil besteden aan leefstijlcoaches. “Hij gaat dan voorbij aan de hele, al bestaande, infrastructuur van sportscholen die gericht is op een gezonde leefstijl, maar nu verplicht gesloten is.”