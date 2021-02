Veiligheidsberaad: maak juist buitenactiviteiten mogelijk

Maak bij een versoepeling van de coronamaatregelen, juist buitenactiviteiten mogelijk. Dat is logischer dan binnen meer vrij te geven. Dat advies hebben de burgemeesters in het Veiligheidsberaad maandag aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gegeven. Dinsdag beslist het kabinet over een eventuele afschaling van de maatregelen.

Het ligt volgens de voorzitters van de veiligheidsregio’s meer voor de hand om buiten meer toe te staan dan binnen. “Buiten is meer coronaproof”, zegt beraadvoorzitter en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls. Als de dagen langer worden en het weer aangenaam is, gaan mensen meer de deur uit. “Zij snakken ernaar om naar buiten te gaan. Dat gaat gebeuren. Neem dan ook de juiste maatregelen.”

Bruls spreekt van een lastig dilemma. “Wij zitten op een splitsing der wegen. Er is met de dreiging van de mutaties weinig ruimte voor versoepeling. Het virus lijkt weer te kunnen oplaaien. Als je het OMT-advies heel strikt neemt, kunnen we nu niet versoepelen. Maatschappelijk is daar wel heel veel behoefte aan. Als burgemeesters horen we dat dagelijks.”

Ook minister Grapperhaus merkt de “gespletenheid”. “Het gaat nog echt niet goed met de besmettingen en de bedden op de ic. We zien de cijfers in omringende landen weer oplopen door besmettelijke mutanten. Aan de andere kant is het moeilijk vol te houden. Dat zien wij echt. Mensen snakken naar perspectief, meer ruimte.”

De burgemeesters willen vooral dat de maatregelen consequent, consistent en logisch zijn. Bruls: “Tover niet lukraak maatregelen uit de hoge hoed. Zij moeten echt goed uitlegbaar zijn. En dan zeggen wij dat het nu slimmer is om in buiten te investeren.”