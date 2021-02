Warmste 22 februari ooit gemeten

In Eindhoven is maandagmiddag een temperatuur van 17,6 graden gemeten. Nog nooit eerder werd zo’n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 22 februari, meldt Weer.nl. Het vorige record dateert van 1943. Toen werd in Maastricht een temperatuur van 17,4 graden gemeten.

Na een datumrecord zondag is de temperatuur ook in De Bilt maandag naar een recordhoogte gestegen. Om 13.10 uur werd het 14,9 graden en daarmee is het oude record van 14,5 graden uit 1990 uit de boeken. Niet eerder werd het op 22 februari op het nationale hoofdstation zo warm.

Het zachte weer heeft te maken met de zuidelijke wind . Die blaast warme, uit het noorden van Afrika afkomstige lucht, helemaal naar het noorden. Op veel plaatsen kan het tussen de 16 en lokaal 20 graden worden. In het Waddengebied blijven de temperaturen door het koude zeewater een aantal graden achter.

Het warme weer van dit moment lijkt in elk geval nog tot en met donderdag aan te houden. Omdat de aanvoer van zeer zachte lucht daarna tot staan wordt gebracht, gaan de temperaturen vanaf vrijdag omlaag. Toch blijft het ook dan nog steeds zacht voor de tijd van het jaar.