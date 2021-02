Aantal besmettingen stijgt 19 procent, toename hoog bij kinderen

De periode van afnemende coronabesmettingen die eind december werd ingezet, is nu echt ten einde. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 29.977 positieve testresultaten, 19 procent meer dan de week daarvoor. De cijfers verschijnen slechts enkele uren voordat het kabinet naar verwachting diverse versoepelingen van de coronamaatregelen zal bekendmaken.

Het RIVM stelt vast dat Nederland in “een kwetsbare positie” zit. “Bij te snelle versoepelingen zal het aantal besmettingen, en daarmee het aantal ziekenhuisopnames, weer toenemen”, waarschuwt het instituut.

In de afgelopen week hebben 263.291 mensen zich laten testen op het virus, liefst 38 procent meer dan een week eerder. Van die mensen kreeg 9,8 procent een positief testresultaat. Een week eerder was 11,5 procent van alle testen positief. De toename was relatief het grootst onder kinderen van 0 tot 12 jaar. “Dit hangt mogelijk samen met de heropening van de basisscholen en kinderdagverblijven twee weken eerder, in combinatie met het verscherpte testbeleid: ook bij lichte klachten moeten deze kinderen zich laten testen”, verklaart het RIVM. In absolute aantallen telt de jongste leeftijdsgroep wel nog altijd het laagste aantal coronabesmettingen.

Kort voor de kerst noteerde het RIVM in een week tijd nog ruim 82.000 besmettingen. Na het ingaan van de strenge lockdown, die het kabinet halverwege december afkondigde, daalde het aantal nieuwe infecties iedere week gestaag. Vorige week waren het er ruim 25.000. Een fractie meer dan de week daarvoor. De toename van 2 procent kon worden toegeschreven aan het feit dat duizenden mensen een testafspraak moesten inhalen die eerder was afgezegd vanwege het barre winterweer.

Het zogeheten reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is net als vorige week net onder de 1. Dat cijfer heeft het RIVM berekend voor de situatie op 5 februari. Voor de extra besmettelijke Britse variant, die volgens het instituut inmiddels de meest voorkomende is in Nederland, verschoof het getal nauwelijks: van 1,15 naar 1,14. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 114 anderen aansteken.

Het RIVM benadrukt dat “veel besmettingen zijn voorkomen” door de combinatie van de avondklok en het dringende advies om maximaal één bezoeker per dag thuis te ontvangen. In totaal scheelt dat volgens berekeningen van het instituut zo’n 10 procent aan besmettingen.