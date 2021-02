‘Amsterdam in coronatijd niet meer zo gewild’

Amsterdam is in coronatijd voor de gemiddelde Nederlander minder aantrekkelijk geworden. Voor het eerst zijn Utrecht en Maastricht nu populairder dan de hoofdstad, meldt merkenonderzoeker Hendrik Beerda na een onderzoek onder 77.500 Nederlanders.

Utrecht, in 2011 nog op de derde plaats, staat nu bovenaan de lijst. Maastricht is tweede gebleven. Amsterdam heeft stuivertje gewisseld met Utrecht en staat nu op 3. Rotterdam is twee plaatsen gestegen en staat nu op 4, voor Den Haag geldt het omgekeerde.

Niet alleen de gemiddelde Nederlander vindt Amsterdam minder aantrekkelijk, ook de eigen inwoners zijn niet meer zo tevreden. Stond de hoofdstad in 2019 nog op de 13e plaats als het gaat om bewonerstevredenheid, nu is de stad gezakt naar de 20e plaats. “De ingezette daling in bewonerstevredenheid is tijdens de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Amsterdammers werden steeds minder blij met de toeristenstromen en prijsstijgingen, maar nu keldert het imago door het gemis aan reuring en culturele activiteiten”, aldus Beerda.

Het meest tevreden over de eigen stad zijn de inwoners van Maastricht, gevolgd door Groningen, Den Bosch en Haarlem. “In de middelgrote, historische stad ervaart de inwoner de menselijke maat. Zelfs in coronatijd is men er tevreden door de fijne sfeer, ondanks dat de voorzieningen nu veel kariger zijn dan normaal”, zegt Beerda.