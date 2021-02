Burgemeester Snijders van Zwolle positief getest op corona

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle is positief getest op corona. Dat meldt de gemeente Zwolle op de website.

“Ik blijf samen met mijn gezin thuis totdat ik geen symptomen meer heb en hersteld ben. Op dit moment voel ik me relatief goed en heb ik alleen wat lichte verkoudheidsklachten. Mijn taken worden overgenomen door prima collega‚Äôs, zodat het werk voor de stad en regio gewoon door kan gaan”, aldus Snijders.

Snijders, behalve burgemeester ook voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, deed maandag een test nadat hij in het weekend wat verkoudheidsklachten had gekregen. “Ondanks de voorzorgsmaatregelen blijkt maar weer dat we het virus niet moeten onderschatten. Ik ben blij dat ik mij snel heb laten testen en hierdoor weet waar ik aan toe ben. Daarbij doe ik bij dezen ook de oproep om je vooral te laten testen, ook bij de geringste klachten.”