De Jonge vindt zwabberen AstraZeneca ‘om gek van te worden’

“AstraZeneca is een buitengewoon ingewikkeld bedrijf om steady afspraken mee te maken.” Dat zegt coronaminister Hugo de Jonge over de Brits-Zweedse farmaceut. Het bedrijf zou in de maanden april, mei en juli slechts de helft van de beloofde vaccins aan de Europese Unie leveren. “Het is om gek van te worden”, aldus De Jonge dinsdag tijdens de coronapersconferentie.

AstraZeneca komt “aan de lopende band” met wisselende cijfers, aldus de bewindsman. “Er is werkelijk nog nooit een leveringsprognose uitgekomen, echt nog nooit.” Het kabinet kampt volgens De Jonge om de drie, vier dagen met berichten dat de leveringen toch anders uitkomen dan eerder beloofd.

Het bemoeilijkt de planning van de vaccinatieoperatie, aldus de minister. Maar het maakt het ook lastig om te voorspellen welke versoepelingen later in het jaar weer mogelijk zijn. Want: “minder leveringen betekent minder vaccineren.” En vaccineren is volgens het kabinet de belangrijkste uitweg uit de pandemie.

De problemen spelen vooral met AstraZeneca. Andere farmaceuten kunnen juist steeds stabieler leveren. Als voorbeeld geeft De Jonge Pfizer/BioNTech, dat volgens hem een steeds betrouwbaarder partner is.