Dit zijn de e-commerce trends voor 2021

Eten, kleding, boeken, wasmachines, computers, toiletpapier en sportattributen; sinds de coronacrisis doen we massaal onze boodschappen online. De wereld is niet alleen in razend tempo veranderd, maar ook de e-commerce en ons shopgedrag. Kan je bijvoorbeeld als ondernemer nog wel overleven als je geen webshop hebt? Wij hebben een aantal e-commerce trends voor 2021 op een rijtje gezet.

Een jaar van transformatie

Europese consumenten gaven in 2020 naar verwachting rond de 717 miljard euro uit bij webwinkels en handelsplatformen. Dat bedrag vertegenwoordigt een groei van 12,7 procent ten opzichte van 2019, aldus Thuiswinkel.org. E-commerce zit in een stroomversnelling, waardoor veel bedrijven alles eraan doen om in te spelen op de snel veranderende verwachtingen van consumenten. Een ding is zeker: 2020 was een jaar van transformatie en veel ondernemers hebben moeite moeten doen om hun hoofd boven water te houden.

Optimale hosting voor webshops

Wat vraagt deze tijd van ondernemers op het gebied van e-commerce? Consumenten worden steeds kritischer, waardoor het als webshop eigenaar noodzakelijk is om jezelf optimaal op de kaart te zetten. De online concurrentie neemt toe en daarom is het belangrijk om onderscheidend te zijn. Op de drukke en kritische e-commerce markt verwachten klanten dat ze snel en ongestoord online kunnen winkelen. Een snelle en veilige magento hostingĀ zorgt voor een optimale cloudinfrastructuur en daarmee voor een optimale shopervaring door gebruikers. Byte.nl levert volledige hosting support, en draagt bij aan het succes van een webshop

Communicatie en persoonlijk contact

Communicatie is key online en zeker in deze tijd. Consumenten willen weten waar ze aan toe zijn, wanneer ze een bestelling kunnen verwachten, wat de verzendkosten zijn en onder welke voorwaarden ze een aankoop doen. Ook willen ze weten of alles coronaproof is. Zorg ervoor dat alle informatie over producten en diensten goed vindbaar zijn. En mensen zijn dol op persoonlijk contact. Laat consumenten merken dat ze ertoe doen, zorg voor een stukje nazorg, en stop een persoonlijke kaart bij een pakketje. Mensen gaan ervan dat een product goed is, dus wat ze onthouden is de algehele online shopervaring. Dit is ook een reden voor mensen om terug te komen, of juist niet.

Marketplaces

Ook dit jaar is er een toenemende invloed van zogenaamde marketplaces, een online platform dat de diensten of producten van meerdere derde partijen aanbiedt, zoals Bol.com. Een belangrijke reden dat deze trend ook dit jaar voortzet, is het kostenplaatje dat aan een webshop hangt. Kijk welke producten je wanneer op een dergelijke marktetplace verkoopt. Veel consumenten gaan naar dergelijke marketplaces, omdat het aanbod groot is. Het dient een gemak.

Een andere trend is dat de rechtstreekse verkoop via sociale media kanalen een behoorlijke vlucht zal nemen. Dit betekent dat er producten gekocht worden via Facebook, Instagram en alle andere sociale media kanalen, zonder het platform te verlaten. Daarbij kunnen consumenten die een Alexa van Amazon thuis hebben simpelweg roepen wat ze willen kopen. Een sterk merk en hier ook aan bouwen, is daarom belangrijk.

Verschillende betalingsopties

Ten slotte is het belangrijk om verschillende betalingsopties aan te bieden. Dit speelt een rol voor de keuze van een specifiek merk of webshop. Tegenwoordig bieden steeds meer e-commerce bedrijven verschillende betalingsopties aan zoals iDEAL, maar ook PayPal of Apple Pay. Ook het betalen in termijnen komt steeds vaker voor, waarvoor In3 en CreditClick gebruikt worden. Daarnaast worden betalingen in cryptovaluta steeds populairder, zoals de Bitcoin.