Economen Baarsma en Teulings stappen uit Herstel-NL

Hoogleraar economie Barbara Baarsma en voormalig CPB-directeur Coen Teulings stappen uit Herstel-NL, een initiatief om met een alternatieve corona-aanpak de lockdown te beëindigen. Op hun Linkedin-pagina’s laten ze weten vanaf dinsdag “niet langer bij Herstel-NL betrokken” te zijn. Een reden voor hun vertrek geven ze niet. Ook econoom Bas Jacobs is opgestapt, bevestigt hij aan het AD.

“Ik was bij de start als meedenker betrokken bij Herstel-NL. Mijn rol was argumenten op basis van feiten en onderzoek in te brengen voor goed beleid. Die rol blijf ik vervullen, maar niet langer bij Herstel-NL”, schrijft Baarsma, die ook directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam is, op de zakelijke netwerksite. Dezelfde verklaring plaatste ook Teulings op zijn pagina. Jacobs zegt tegen het AD dat Herstel-NL te veel een actiegroep is geworden en dat hij zich daar niet prettig bij voelt.

Voorzitter Robin Fransman van Herstel-NL liet eerder op de avond weten, benaderd te zijn “door kringen rond het kabinet met het verzoek om de campagne van Herstel-NL tijdelijk te staken tot na de verkiezingen”. Over dat verzoek heeft onder meer het bestuur zich maandagavond gebogen, schrijft Fransman. “Besloten is om de campagne voort te zetten.”

Herstel-NL kreeg de afgelopen dagen veel aandacht in de media, nadat vorige week een campagne werd gelanceerd, maar werd ook bekritiseerd. Volgens de initiatiefnemers, onder wie een groep artsen, economen en wetenschappers, zou Nederland vanaf 1 maart weer ‘open’ kunnen.

Het plan moet verdere schade aan de maatschappij helpen voorkomen. Door de corona-aanpak meer te baseren op de “reële gevaren” van het virus en gerichte bescherming van kwetsbare groepen zouden het onderwijs, de economie en het sociale leven snel weer op kunnen starten. De initiatiefnemers doen allemaal op persoonlijke titel mee, liet een woordvoerder van Herstel-NL eerder weten.