Geen coronabesmettingen tijdens eerste proefevenement Fieldlab

Er zijn geen coronabesmettingen geweest tijdens het eerste proefevenement van Fieldlab. Het gaat om een congres dat op maandag 15 februari werd gehouden in het Beatrix Theater in Utrecht. Later werd wel bekend dat er tijdens het evenement een medewerker met corona rondliep.

Volgens een woordvoerder is het “vrijwel zeker” dat de vrouw niet tijdens het experiment besmet is geraakt. “Zij is de zaterdag voor het evenement nog negatief getest en moet dus daarna besmet zijn geraakt, waarschijnlijk dus zaterdagavond of zondag. De medewerker kreeg na het evenement in het Utrechtse Beatrix Theater klachten, liet zich testen en kreeg een positieve uitslag.”

Alle bezoekers en medewerkers van het congres hebben vijf dagen na het evenement nog een coronatest gedaan. Personen die contact met de besmette medewerker hebben gehad, hebben inmiddels allen een negatieve test afgelegd. Uit de test bleek dat niemand tijdens het evenement is besmet met het virus. Voorafgaand werden wel zes mensen positief bevonden, maar die mochten daarom niet naar het evenement komen.

Sinds 15 februari organiseert Fieldlab Evenementen proefevenementen met honderden bezoekers. Zo wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. Zaterdag werd in dat kader een theatervoorstelling van Guido Weijers in het Beatrix Theater georganiseerd. Bezoekers en medewerkers daarvan moeten aankomende donderdag hun tweede coronatest doen.