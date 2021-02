HEMA juicht winkelen op afspraak toe

Winkelen op afspraak is een flinke verbetering ten opzichte van online bestellen en afhalen, vindt HEMA. De warenhuisketen juicht de gedeeltelijke heropening dan ook toe en werkt er hard aan om dat mogelijk te maken. “Echt in de winkel zijn, is toch prettiger.”

Volgens HEMA betekent winkelen op afspraak niet dat er slechts één klant per keer in de winkel mag zijn. “Wij begrijpen dat je een tijdslot moet boeken en dat er dan één klant per 20 vierkante meter in de winkel mag zijn”, aldus een woordvoerster. “Dat is de helft van het aantal mensen dat voor de lockdown in de winkel mocht zijn.”

De warenhuisketen hoopt het nu makkelijker te maken voor klanten die in de winkel bedenken nog iets anders nodig te hebben, of ook ergens anders naar willen kijken. “Dat kan nu maar beperkt. Online winkelen is toch veel gerichter.”

Hoe HEMA het maken van afspraken precies vorm gaat geven, weet de zegsvrouw nog niet. “Onze IT’ers buigen zich daar nu over. We hebben nog een week om dingen te regelen.”

Overigens komt de rookworst van HEMA volgende week sowieso weer beschikbaar. Die verkocht de warenhuisketen niet via zijn webwinkel en was dus ook niet via ‘click and collect’ te bestellen. Daar werd bij verschillende winkels van de keten veel naar gevraagd. “Volgende week kan dat wel, maar als de winkels open gaan zullen we ook zorgen dat er genoeg rookworsten beschikbaar zijn.”