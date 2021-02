Herstel-NL: wij houden vast aan plan voor eind lockdown

De campagne Herstel-NL gaat door. Dat meldt voorzitter Robin Fransman van het initiatief om Nederland met een alternatieve aanpak uit de corona-lockdown te krijgen.

Volgens Fransman is Herstel-NL “de afgelopen 24 uur door politiek Den Haag onder grote druk gezet de campagne te staken tot na de verkiezingen. De boodschap die we kregen is dat we de politiek in de weg zitten. Ook hebben individuele initiatiefnemers van Herstel-NL veel kritiek over zich heen gekregen, vanwege onze oproep een ander coronabeleid te voeren. Daarnaast zijn we weggezet als activistisch, ondanks dat we een goed doordachte aanpak, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, hebben voorgesteld.”

Dit heeft volgens hem geleid tot het vertrek van enkele initiatiefnemers. Maandagavond stapten onder anderen hoogleraar en Rabobank-prominent Barbara Baarsma en voormalig CPB-directeur Coen Teulings uit Herstel-NL. Zij gaven daar zelf geen reden voor.

Fransman: “Wij vinden dat jammer, maar respecteren uiteraard hun keuze. Deze ontwikkelingen laten ons zien dat we met ons plan en onze campagne een gevoelige snaar raken. Onze campagne gaat dus door, en ook onze handreiking naar beleidsmakers om serieus over ons plan te praten blijft staan.”

Uit welke hoek de politieke druk zou zijn gekomen, kan een woordvoerder van Herstel-NL niet zeggen, maar hij vermoedt dat het ‘kringen rond het kabinet of de coalitiepartijen’ zijn. De voorzitter is in elk geval niet benaderd, zegt hij.

Herstel-NL wil kwetsbare mensen afzonderen, zodat de ‘gezonde’ mensen weer van alles kunnen doen. “Mensen gewoon weer aan het werk, kwetsbaren werken of vanuit huis of gaan tijdelijk in de ziektewet.” De groep bepleit per 1 maart een einde aan de avondklok en de lockdown, en winkels, horeca, scholen en cultuurinstellingen moeten dan weer open.

Via een crowdfundingsactie is intussen ruim 186.000 euro opgehaald om de campagne te financieren. Die bestaat onder meer uit radiospotjes en billboards in diverse steden.