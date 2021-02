IC-voorman Gommers: Ik houd mijn hart vast met versoepelingen

Voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) zegt zijn hart vast te houden voor de combinatie van de komende versoepelingen en oplopende besmettingscijfers en ic-bezetting.

“Ik begrijp de roep uit de samenleving om versoepeling, maar aan de andere kant schrok ik afgelopen vrijdag toen ik de verwachtingen van de modelleurs van het RIVM zag. Dan blijkt dat we de ic-capaciteit weer met 35 procent moeten opschalen naar 1350 bedden”, aldus Gommers. Hij reageert daarmee op de constatering van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat sprake is van een “derde golf” van coronabesmettingen. “Met versoepelingen en meer besmettingen komt code zwart met de maximum-capaciteit van 1700 ic-bedden weer in zicht en daar wil ik niet heen.”

De totale bezetting op de afdelingen voor intensieve zorg is met 18 gestegen naar 1018 bedden. Op de ic’s liggen nu 538 Covid-patiënten (23 minder dan maandag) en 480 non-Covid-patiënten ( 41 meer dan maandag).

Gommers zegt de roep om versoepeling steeds luider te horen, maar zelf te redeneren vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de intensive care. “Ik merk het in de reacties, ik merk het aan mijn kinderen. De cijfers op de ic lijken stabiel te zijn en dan wordt er ineens getwijfeld aan het nut van de lockdown, er is veel onzekerheid. Wat dat betreft is het een duivels dilemma of je nu wel of niet moet versoepelen. Ik begrijp ook de mensen die het zat zijn, die het gevoel hebben dat het zo niet langer kan doorgaan. Er heeft op dit moment in mijn ogen niemand gelijk.”