Kabinet versoepelt onder druk samenleving, maar avondklok blijft

Iedereen moet de komende drie weken nog steeds binnen zijn tussen 21.00 en 04.30 uur, tenzij er een geldige reden is om op straat te zijn. Het kabinet heeft besloten de avondklok voor de tweede keer te verlengen, in ieder geval tot maandag 15 maart. Tegelijk komen er enige versoepelingen, vooral vanwege de maatschappelijke en economische situatie, zo maakten premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag bekend.

Het kabinet gaat “een klein beetje meer risico nemen, beperkt en weloverwogen. Maar het is wel degelijk een risico”, zei Rutte. De Jonge sprak van “behoedzame stappen, die iets meer lucht en ruimte geven. Niets doen is ook een risico, want meer mensen houden zich dan niet meer aan de coronaregels”, aldus De Jonge. Volgens Rutte is het met deze verruiming wel echt noodzakelijk dat mensen zich “extra goed” aan de basisregels houden. “Extra ruimte betekent extra verantwoordelijkheid, voor iedereen. Uw gedrag doet ertoe.”

Contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en rijscholen mogen vanaf 3 maart weer werken. Ze moesten sinds medio december voor de tweede keer vorig jaar hun deuren sluiten, toen de harde lockdown werd ingevoerd. Betrokkenen moeten net als vorig jaar vooraf hun klanten bevragen over coronaklachten. Ook moeten ze beschermingsmiddelen dragen om besmettingsrisico’s met het coronavirus zoveel mogelijk te verkleinen. Alleen sekswerkers mogen nog niet aan de slag.

De meeste winkels moesten half december ook dicht. Vanaf 3 maart mag de detailhandel weer klanten ontvangen, maar dan wel op afspraak en in een tijdslot. Er zit een reeks voorwaarden aan vast. Maar in ieder geval kunnen mensen dan “weer schoenen of een jas passen of een bank uitproberen”, zei Rutte.

Scholieren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs mogen vanaf volgende week ook weer deels naar school. Dat gebeurt zodanig dat elke leerling minimaal één dag per week op school is. Wel moet iedereen 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen. Het kabinet wil hiermee meer perspectief bieden aan jongeren, omdat fysiek onderwijs bijdraagt aan het welzijn en beter is voor de leerprestaties. Er golden al uitzonderingen voor eindexamenleerlingen en voor studenten die praktijklessen volgen. Voor hen verandert niets. Het basisonderwijs was al eerder geopend.

Ook sporten buiten in teamverband mag vanaf begin maart weer voor mensen tot 27 jaar. Nu is dat alleen toegestaan voor jongeren tot en met zeventien jaar. Verder mocht je al buiten sporten met maximaal twee mensen als er meer dan 1,5 meter afstand mogelijk is.