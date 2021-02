Man aangehouden na vondst drugslab in Veghel

De politie heeft een 24-jarige man uit Veghel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab, dat maandagavond in een garagebox aan de Hoofdstraat in zijn woonplaats werd ontdekt. Dat liet een woordvoerster van de politie dinsdag weten.

In het drugslab werd volgens de politie crystal meth gemaakt. Agenten hebben 18 kilo aan eindproduct en 240 kilo vloeibare grondstoffen aangetroffen. Het ging om een productie met een waarde van meerdere miljoenen euro’s, aldus specialisten van de politie.

Het lab in een woonwijk van de Brabantse plaats werd ontdekt na een melding van iemand die een vreemde geur rook. Toen agenten ter plaatse kwamen, reed een aantal verdachten in een busje met hoge snelheid weg. Ze hadden zoveel haast dat het busje een half openstaande roldeur van een loods eruit reed.

De aangehouden man is kentekenhouder van een busje, dat maandagavond met hoge snelheid wegreed bij het lab. Dat gebeurde op het moment dat agenten het lab ontdekten. Het busje is inmiddels teruggevonden en wordt onderzocht. De politie is nog op zoek naar de andere inzittenden.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn bezig met de ontmanteling van het drugslab.