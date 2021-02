Moordverdachte Drentse camping bekent schieten

De 36-jarige man uit Leiden die wordt verdacht van moord op een man op een camping in Hoogersmilde (Drenthe) heeft bekend dat hij de schutter is. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Bij de schietpartij op 9 november vorig jaar kwam een 32-jarige man, die sinds een paar maanden op het recreatiepark woonde, om het leven.

Behalve van moord wordt de Leidenaar ook verdacht van handel in cocaïne en xtc. Hij en het slachtoffer kenden elkaar uit de drugswereld. Over wat de aanleiding voor de dodelijke schietpartij is geweest, wil het OM nog niks kwijt. Dinsdag was de eerste openbare zitting in de zaak bij de rechtbank in Assen. Het onderzoek loopt nog.

Begin december hebben de politie en het OM een reconstructie uitgevoerd op de camping om verschillende scenario’s van wat er op de avond van 9 november gebeurd kan zijn met elkaar te vergelijken. Naar aanleiding daarvan moet de verdachte nog opnieuw worden verhoord.

Het slachtoffer werd dood gevonden in een auto, nadat op de camping schoten waren gehoord. Een grote zoekactie van de politie leverde die avond niks op. De Leidenaar werd twee dagen later in Leeuwarden aangehouden. Hij blijft de komende drie maanden vastzitten.