Nederlanders om in de gaten te houden: Juliette van Hessen (31) initiatiefnemer Energy Up

Ze wil dat haar weekend net zo leuk is als haar werkweek, maar dat was niet de ervaring van Juliette van Hessen toen ze stage liep bij een consultancy bureau tijdens haar studie. Ook toen ze later als projectmanager bij een marketingbureau aan de slag ging, merkte ze dat een 9 tot 5 baan binnen een performance cultuur niets voor haar is. Samen met haar broer Jochem is ze Energy Up gestart, een cultuur innovatie bureau, waarmee ze energie, betrokkenheid en vitaliteit in organisaties blazen.

Haar achtergrond ligt in de aardwetenschappen en duurzaamheid en ze dacht altijd dat ze in de corporate wereld zou werken. “Ik ben een beweeglijk type, ik houd van sporten en gezondheid. Ik heb lange tijd op top niveau gehockeyd. Ik miste dat in de corporate cultuur. Mijn broer, die twee jaar ouder is dan ik, werkte als consultant en had dat ook. We woonden samen in hartje Amsterdam. Als we ’s avonds thuiskwamen, waren we moe. We keken elkaar aan en wisten: dit kan anders.”

Samen organiseerden ze een kamp en gingen programma’s schrijven om mensen fitter en vitaler te krijgen. “We huurden een boerderijtje in Drenthe, waar we met negen deelnemers en een aantal experts drie dagen workshops en presentaties gaven over gezondheid, vitaliteit, doelen stellen en in je kracht staan. Het was super leuk, ook al hebben we verlies geleden. Toen ik terugkwam, heb ik mijn baas gebeld. Zij zei: wat doe je nog bij mij, ga je hart volgen. Ik heb mijn baan opgezegd, mijn broer gebeld en gezegd dat we samen een bedrijf gaan beginnen. Dat was vijf jaar geleden.”

“Ik ben meer op het nest trainingen aan het geven”

Ze volgde een personal trainer opleiding, liep stage bij David Lloyd, organiseerde bootcamps, en deed een voedingsdeskundige en werkgelukdeskundige opleiding. “Ik vind het leuk om te sturen en alles wetenschappelijk te maken en mijn broer is de visionair en ondernemer. Hij ziet overal kansen. Hij is altijd bezig met het volgende, zoals nu een 22 hectare stuk grond in Zeewolde. Ik ben meer op het nest trainingen aan het ontwikkelen.”

Het idee was om kampen te organiseren, maar dat breidde zich al snel uit naar bedrijven. Er was meteen een klant op de Zuidas, die een teamdag wilde organiseren. “Onze focus lag eerst op vitaliteit, nu richten we ons op de cultuur binnen een organisatie. Wat zijn de kernwaardes en hoe kunnen we die versterken? We bieden lange termijn trajecten aan, waarvoor we eerst onderzoek doen. Hoe ziet de cultuur eruit? Vitaliteit en gezondheid zijn vaak kernwaardes binnen een bedrijf. We geven workshops over voeding, de mind, maar ook over kernwaardes. Door het vele thuiswerken geven we nu ook Boost your meetings trainingen. We doen alles online, waardoor het veel zenden is. Als we weer offline mogen, gaan we weer events organiseren.”

Waarom sta je in de ochtend op?

“Ik word voor de wekker wakker en heb bijna altijd zin in de dag. Ik vind mijn leven super leuk. Ik sta in mijn kracht met wat ik doe en ik sta op omdat ik voel dat ik betekenisvol werk heb wat bij mij past. Ik wil andere mensen inspireren om hun hoogste potentie te bereiken. Energy Up zit in het DNA van mijn broer en mij. Wij doorleven alles wat we doen.”

Wat houd je momenteel bezig?

“De veranderingen in de wereld en de transitie waarin we zitten, dat houdt me bezig. Ik zie bij mezelf en ook bij de mensen om mij heen dat we op zoek zijn naar een nieuwe balans. Maar ook binnen ons bedrijf. Hoe gaan we ons voorbereiden op wat er gaat komen? Ik wil mensen graag wat meegeven en ze bewust maken dat er twee werelden zijn: een buiten wereld en een innerlijke wereld. Het is belangrijk om je op je eigen mindset te focussen. Je hebt een keuze in hoe je ergens mee omgaat.”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Het belangrijkste voor mij is mijn ochtend routine. Ik ben een die hard fan van routine. Ik heb elke ochtend twee uur helemaal voor mezelf. Ik sta om 7 uur op en om 9 uur begint mijn eerste meeting. Ik ben van mezelf druk, altijd bezig, en veel met mensen. De ochtenden zijn mijn moment om te connecten met mezelf. Verder sport ik vijf keer in de week, eet ik geen vlees en ik doe standaard om half zes mijn laptop dicht. Ik woon inmiddels in Baambrugge, in de rust. Je kan daar wandelen en veel bewegen gedurende de dag. Ook vergaderingen doe ik soms wandelend. Verder zijn plezier maken en diepgang belangrijk voor mij, en vrienden die mij inspireren.”

Wat deed je als kind graag?

“Buiten spelen en heel veel spellen spelen. Ik houd van elk bord- en kaartspel. Ik ben de jongste van vier. We speelden altijd spellen, of ik was aan het voetballen of hockeyen. Ik denk dat ik dat van mijn oma heb. Na school ging ik altijd bij haar spelletjes spelen. Ik speel nog steeds veel spelletjes, zeker nu.”

Wat doe je elke ochtend als vast ritueel?

“Tussen zeven en negen heb ik een vast ritueel. Ik doe iets van beweging en neem een ijsbad buiten in de tuin. Dat is een soort vijver die we zelf gebouwd hebben. Daar ga ik elke ochtend drie minuten in als het koud genoeg is. Vervolgens ga ik mediteren. Ook schrijf ik elke ochtend iets. Dat kan van alles zijn, zoals een intentie voor de dag. En als het kan, dans ik met mijn vriend in de woonkamer. Ik drink altijd een glas verse selderij sap als ik wakker word. Dit doe ik elke dag, zonder uitzondering. Als er mensen bij ons logeren, doen ze soms mee.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Ik merk dat mensen wel willen veranderen, maar niet veranderd willen worden. Deze quote kwam ik onlangs tegen. Ik wil mensen inspireren door ze te laten zien wat mijn keuzes met mij doen, maar ik wil ze niet veranderen. Dat zorgt alleen maar voor weerstand. Dus in plaats van mensen te pushen, laat ik zien wat iets met mij doet. Het woord ‘moeten’ gebruik ik nooit.”

Als je één dag zou mogen invallen voor premier Rutte, wat zou je als eerste doen?

“De avondklok hoeft niet en ik zou stimuleren dat iedereen weer naar de sportschool mag. Ik zou veel meer op preventie gaan zitten.”

Waarvoor bellen mensen jou op?

“Als het gaat om keuzes maken, bijvoorbeeld werk gerelateerde vragen. Moet ik deze of die kant op? Dus als mensen twijfelen over een baan. Ze bellen ook als ze wat minder lekker in hun vel zitten. Dan vragen ze of ik tips heb. Hoe kan ik mijn energie wat verhogen of heb je nog wat inspirerende boeken of podcast. Daar krijg ik veel appjes over.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Goeie vraag, ik kan altijd opnoemen wat ik niet aan mezelf waardeer. Ik waardeer dat ik echt voor mezelf heb gekozen en dat ik de diepte ben ingestapt. Ik heb mijn hart gevolgd en daar is moed voor nodig. Ik durf ook echt mezelf te zijn en ben ook altijd dezelfde persoon. Ik blijf doen wat ik zelf belangrijk vind, ongeacht wat mensen van me verwachten. Dat stimuleer ik ook bij anderen.”

Je mag een mentor uitkiezen. Wie zou dat zijn en waarom?

“Dat zou een combinatie van Tijn Touber en Tony Robbins zijn. Tijn geeft mij mee dat alles goed is zoals het is, maar ik geloof ook in de kracht van manifesteren. Daarom vind ik Tony Robbins heel mooi. De combinatie van deze twee vind ik heel sterk. Het gaat eigenlijk om het vrouwelijke en het mannelijke, yin en yang. Als ik hierover praat, word ik er blij van.”

Stel, vanavond is je laatste avondmaal. Wat zou je willen eten, met wie en waar ga je het over hebben?

“Ik zou een heel groot feest geven, een day breaker feest, met dj’s, muzikanten, veel dans en lekker veggie eten. Als het kan buiten. Ik zou driehonderd mensen uitnodigen en dan met een kleiner clubje nog doorgaan. Ik zou een speech geven en mensen meegeven hoe belangrijk het is om in je eigen energie en kracht te zijn. Dat werkt aanstekelijk, en hierdoor maak je de wereld een nog fijnere plek om te zijn. Het zou een groot energie brengend moment zijn van allemaal blije personen bij elkaar.”