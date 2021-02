Nog geen versoepelingen voor cultuur- en evenementensector

De cultuur- en evenementensector, zoals poppodia, theaters, musea en andere culturele organisaties, moeten hun deuren voorlopig nog gesloten houden. Het is nog niet bekend wanneer die wel weer open mogen. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) had gehoopt op meer perspectief voor de sector tijdens de persconferentie, waarin premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge enkele versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigden.

“Dat hoeft niet gelijk, we snappen dat dat niet altijd direct mogelijk is. Maar men is ook op de middellange termijn niet duidelijk”, aldus directeur Berend Schans. “We weten nog steeds niet wat er wel en niet kan in de zomer. Als dat onduidelijk blijft, heeft zo’n garantiefonds op de korte termijn minder zin.” Schans pleit dan ook voor “meer en sneller vaccineren”.

Rutte noemde enkele versoepelingen, het behouden van de avondklok en het dichthouden van horeca en culturele instellingen “de weg die via testen en vaccineren hopelijk leidt naar een zomer met veel minder beperkingen”.