Onderwijsbonden blij, maar afstand handhaven ‘wordt lastig’

De onderwijsbonden zijn blij dat de middelbare scholen en mbo’s vanaf volgende week weer gedeeltelijk fysiek les kunnen gaan geven. Wel voorzien ze dat het nog een flinke klus wordt om dat op zo’n manier te doen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk wordt beperkt.

Bestuurder Henrik de Moel van de Algemene Onderwijsbond (AOb) noemt het belangrijk dat het kabinet leerlingen weer meer perspectief biedt. Hij vreest wel obstakels bij de uitvoering, met name als het gaat om de afstandsregels. “Wij maken ons wel zorgen om de situatie in de gangen en in de aula, de anderhalve meter is daar lastig te handhaven.”

CNV Onderwijs is “opgelucht dat het kabinet ruimte ziet”. De bond voegt daar wel aan toe dat “een deel van het personeel gemengde gevoelens heeft”. Toch overheerst de blijdschap. “Niet alleen de leerlingen willen graag terug naar school, maar ook het onderwijspersoneel kijkt ernaar uit om hen te ontmoeten op school”, reageert voorzitter DaniĆ«lle Woestenberg.