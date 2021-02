RIVM: maatregelen versoepelen of niet is duivels dilemma

Terwijl het aantal coronabesmettingen weer een duidelijke stijging heeft ingezet, worden maatregelen die het virus in toom moeten houden versoepeld. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan een steeds luider klinkende roep in de samenleving, maar neemt het tegelijkertijd het risico dat de komende tijd meer mensen besmet zullen raken. “Het is een duivels dilemma”, vat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de situatie samen.

Het RIVM ziet ook dat de samenleving behoefte heeft aan meer lucht, maar waarschuwt in het laatste weekbericht om alleen “met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje” versoepelingen door te voeren.

Het kabinet lijkt juist meerdere stappen tegelijk te willen zetten. Volgens uitgelekte berichten gaan de middelbare scholen weer open, mogen mensen met contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten weer aan het werk, kunnen rijinstructeurs weer de weg op, mogen mensen tot 27 jaar weer in de buitenlucht sporten in teamverband en krijgen ook winkels weer meer mogelijkheden om op afspraak klanten te ontvangen.

Over de besluiten geeft het RIVM, dat uiteindelijk een adviesfunctie heeft, geen afzonderlijk oordeel. Over de heropening van scholen wil de woordvoerder wel kwijt dat het welzijn en de geestelijke gezondheid van jongeren een belangrijke factor is.