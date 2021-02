RIVM ziet ‘derde golf’ coronabesmettingen over Nederland rollen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt nu van een “derde golf” van coronabesmettingen. De term valt twee keer in het nieuwsbericht over de laatste weekcijfers, waarin het instituut dinsdag een toename in de besmettingen van 19 procent rapporteerde.

“Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden”, schrijft het RIVM. Het is voor zover bekend de eerste keer dat die term valt in de officiĆ«le weekberichten van de instantie, die een belangrijke rol speelt in de bestrijding van de pandemie.

Die derde golf had al veel hoger kunnen zijn, stelt het RIVM. De strenge maatregelen hebben de verspreiding van het virus flink afgeremd. Het zo laag mogelijk houden van het aantal besmettingen “kan alleen als een versoepeling met grote voorzichtigheid en stapje-voor-stapje gaat”, waarschuwt het instituut.

Vrijwel gelijktijdig met de waarschuwing kwam via ingewijden het bericht naar buiten dat het kabinet niet alleen de middelbare scholen weer de deuren laat openen, maar meer versoepelingen wil doorvoeren. Zo zou het kabinet ook mensen met contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstylisten en massagesalons weer aan het werk willen laten.

Een woordvoerder wijst op de opmars van de Britse variant, die besmettelijker is dan de ‘oude’ variant van het virus en een zogeheten reproductiegetal van boven de 1 heeft. Volgens de laatste cijfers staat het op 1,14. Dat wil zeggen dat 100 mensen die het virus hebben opgelopen gemiddeld 114 anderen besmetten.