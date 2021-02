‘Rutte laat kappersafspraken jaar vooruit inplannen’

Premier Mark Rutte laat zijn afspraken bij de kapper een jaar vooruit inplannen. Een afspraak die staat voor 6 maart is gemaakt voordat de kappers in december de deuren moesten sluiten.

Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten, na een bericht van Radio 538. Dj Frank Dane belde met de kapper van de premier, om te vragen wanneer die weer in de agenda staat om geknipt te worden.

Op 6 maart, was het antwoord van de kapper. Daaruit trok Dane de conclusie dat de kappers na 2 maart weer open mogen, iets dat volgens bronnen in Den Haag inderdaad waarschijnlijk is.

De coiffeur wilde niet zeggen wanneer de afspraak is gemaakt, maar de RVD laat dus weten dat die al maanden in de boeken staat. “De afspraken bij de kapper worden een heel jaar vooruit gepland, maar hij gaat pas weer zodra het mag.”

Of de premier volgende week zaterdag daadwerkelijk in de kappersstoel plaatsneemt, daar wilde de woordvoerder niet op vooruitlopen. Rutte en coronaminister Hugo de Jonge geven dinsdagavond weer een persconferentie, waarin bekend wordt gemaakt of de coronamaatregelen na 2 maart worden versoepeld.