Samir A. blijft in voorarrest voor financieren terrorisme

Samir A. blijft in voorarrest op verdenking van het financieren van terrorisme. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam dinsdag besloten tijdens een inleidende zitting in het strafproces tegen de 34-jarige Rotterdammer.

Het OM verdenkt A. van het geld inzamelen voor vrouwen en kinderen in IS-gebied. Sinds eind juni zit hij hiervoor vast. Het OM beschuldigt A. ervan dat hij met behulp van een zogeheten hawalabankier 33 IS-vrouwen geld stuurde of hielp ontsnappen uit kampen in Syrië. Van hen staan er 22 op de nationale sanctielijst terrorisme. Tijdens het onderzoek van de FIOD in de bedrijfsadministratie van A.’s kantoor ontstond volgens het OM ook nog een verdenking van fraude, dit betreft een vermoeden van valsheid in geschrifte.

A. wilde dinsdag niet naar de rechtbank komen. Zijn advocaat Tamara Buruma vroeg de rechtbank met het oog op de naderende ramadan in april het voorarrest van A. op te heffen of te schorsen, maar de rechtbank ging hier niet in mee.

Buruma wees onder meer op het belang van de drie kinderen die hun vader enorm missen en vanwege coronamaatregelen niet meer bij hem op bezoek mogen. Maar de rechtbank benadrukt de ernst van de verdenking, de aard ervan en de omvang. De persoonlijke omstandigheden van A. wegen hier niet tegenop. De rechtbank wil ook voorkomen dat A. buiten de gevangenismuren de nog te horen getuigen in het onderzoek zal beïnvloeden, hoewel de advocaat zegt dat ze hun verklaringen niet zomaar zullen aanpassen. Volgens haar heeft de FIOD na acht maanden genoeg tijd gehad alle familieleden die geld doneerden als getuige te horen.

De volgende inleidende zitting is in het voorjaar. De rechtszaak kan in het vierde kwartaal van dit jaar inhoudelijk worden behandeld. Het OM weet nog niet hoeveel familieleden van de IS-vrouwen zullen worden gedagvaard.

Samir A. is een voormalig lid van de Hofstadgroep. Hij is eerder veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor terrorisme en kwam in september 2013 vrij. De Hofstadgroep was een netwerk van radicaal-islamitische jongeren. Ook Mohammed B., de moordenaar van cineast Theo van Gogh, werd tot de groep gerekend.