Schoonheidsspecialisten blij dat ze open kunnen

Branchevereniging ANBOS is blij dat de schoonheidsspecialisten weer open mogen. Voorzitter Jantine van ’t Klooster ging daar al wel vanuit, maar noemt het toch een enorme opluchting. “Het belangrijkste is dat mensen weer door kunnen en er weer perspectief is. Dit is zo’n last die van onze schouders valt.”

Van ’t Klooster hekelt wel de manier waarop ondernemers vooral via de media moeten horen of ze wel of niet aan de slag mogen. “De kappers wisten het vorige week al, maar wij zitten al de hele dag in onzekerheid. Het is een heel onzekere, zeer gespannen periode in onze branche. Mensen begonnen echt de hoop te verliezen.”

ANBOS zegt dat het al langer volgens hygiƫneprotocollen werkt die vorig jaar zijn ontwikkeld en voorziet dan ook geen problemen om veilig en verantwoord open te kunnen gaan. Volgens de vereniging werken schoonheidsspecialisten een-op-een en op afspraak, met een registratieplicht en in aparte behandelruimtes.