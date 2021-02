Talpa en ministerie praten over Claire (3) in Chateau Meiland

Talpa is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hoeveel het driejarige meisje Claire in het tv-programma Chateau Meiland te zien zal zijn. Claire is de dochter van een van de mensen in de serie, Maxime Meiland. De moeder van Maxime, en de oma van Claire, Erica Meiland vertelde aan Veronica Magazine dat het ministerie had ingegrepen en dat de peuter maar vijf keer per jaar op tv mag komen, maar het mediabedrijf hoopt daar verandering in te brengen.

“In Chateau Meiland volgen we het echte dagelijkse leven van de familie Meiland waar Claire natuurlijk deel van uitmaakt. Het zou heel onnatuurlijk zijn om haar buiten beeld te houden. Claire’s welzijn staat te allen tijde bovenaan en het is altijd onze intentie om ons aan de geldende regelgeving te houden. In dit geval blijken deze regels minder geschikt voor reality programma’s zoals Chateau Meiland”, laat Talpa dinsdag weten aan het ANP.

Op dit moment is Talpa “in goed overleg” met het ministerie over het in beeld brengen van Claire. “We gaan ervan uit dat we hier met elkaar goede afspraken over kunnen maken zodat Claire als gezinslid te zien blijft in het programma.”

De nieuwe reeks van Chateau Meiland is vanaf 1 maart te zien bij SBS6. In de eerste drie afleveringen van het seizoen zit Claire waarschijnlijk wel, vertelde Erica.