Twee meisjes komen om door aanrijding met auto in Coevorden

Twee jonge meisjes zijn dinsdag in Coevorden om het leven gekomen door een aanrijding met een auto. De politie meldt dat het ongeval aan het einde van de middag gebeurde op de N863, de provinciale weg tussen Nieuw-Schoonebeek en Coevorden. De kinderen zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden.

De weg is in beide richtingen gesloten en de hulpdiensten zijn ter plaatse. Een woordvoerster van de politie laat weten dat in de auto niemand gewond raakte.

Omstanders melden bij RTV Drenthe dat de meisjes op een skelter zaten toen ze werden aangereden. De politiewoordvoerster kon dat niet bevestigen.