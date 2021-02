Vliegtuigpassagiers Caribisch Nederland ruim gehalveerd

Het aantal vliegtuigpassagiers van en naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius is vorig jaar ruim gehalveerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Veel vluchten zijn geannuleerd om de verspreiding van het virus te voorkomen. Bonaire heeft de laatste maanden geprobeerd zich weer open te stellen voor toerisme, maar moest toch weer maatregelen nemen vanwege uitbraken in de nabijgelegen eilanden Curaçao en Aruba.

In 2020 namen 183.000 passagiers het vliegtuig van en naar deze eilanden in Caribisch Nederland, een daling van 60 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aantal vluchten is gehalveerd. Op Bonaire nam het aantal passagiers met 58 procent af, op Sint Eustatius met bijna 69 procent en op Saba met ruim 70 procent.

Negen op de tien passagiers vlogen op Flamingo Airport, de luchthaven van Bonaire. Saba en Sint Eustatius hebben sinds april 2020 veel vluchten verboden. De bezoekers die toestemming krijgen om te komen moeten eerst in quarantaine.

Bonaire heeft de afgelopen maanden geprobeerd zich wat meer open te stellen voor toerisme. Maar het eiland moest door onder meer besmettingsgolven op Curaçao en Aruba in het laatste kwartaal van 2020 voorzorgsmaatregelen nemen, waardoor de bezoekersaantallen erg laag zijn gebleven.

Halverwege januari heeft Bonaire haar grenzen wel weer geopend voor toeristen uit Amerika en Canada. Maar zoals gezaghebber Edison Rijna bij de gelegenheid al zei: “Er is een lange aanlooptijd nodig voordat de vluchten ook daadwerkelijk komen”. Op dit moment is het eiland dan ook nog steeds in afwachting van meer toeristen. Alle drie de eilanden zijn maandag begonnen met een vaccinatieprogramma en hopen als gevolg daarvan weer meer toeristen te kunnen ontvangen. Saba heeft al aangegeven dat het hoopt in mei weer open te kunnen voor vliegverkeer.