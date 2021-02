Winkeliers bereiden zich ondanks sluitingsplicht voor op opengaan

Winkeliers in heel Nederland bereiden zich voor om hoe dan ook hun winkels te heropenen. Dat hoort winkeliersvereniging INretail. Dat zal begin maart gebeuren als de huidige lockdown nog niet afgelopen is. “We horen het in heel Nederland, van Zeeland tot Friesland, tot in Limburg”, zegt een woordvoerder van INretail.

De huidige lockdown loopt tot en met 2 maart, het kabinet geeft dinsdagavond weer een persconferentie over de coronamaatregelen. INretail noemt het willen openen van de winkels begrijpelijk, maar zegt ondernemers hier niet toe aan te zetten. Winkeliers die tegen de door de overheid verplichte sluiting in toch open gaan, kunnen een boete krijgen van 4000 euro.

Een winkeliersvereniging in het Drentse dorp Klazienaveen heeft inmiddels aangekondigd op 2 maart de deuren te openen. Aan deze vereniging zijn 140 winkeliers verbonden. “Ik begrijp de ondernemers die met hun rug tegen de muur staan. Ze zijn alles al kwijt, ze hebben niets te verliezen”, benadrukt de zegsman. “Dit is wat er gebeurt als je perspectief verliest. Ik zie overal ondernemers wanhopig contact zoeken met burgemeesters. Die enorme machteloze situatie wordt overal in Nederland gevoeld.”

INretail bepleit al langer dat de winkels open moeten. “Er zijn nu 56.000 winkeldeuren dicht. Dan hebben we het over 700 miljoen euro omzet per week. Dat zijn 300.000 banen, waarvan 50.000 op de tocht staan.” Op dit moment mogen winkeliers van niet-essentiĆ«le winkels alleen bestellingen laten ophalen door klanten.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW zegt overigens soortgelijke geluiden te horen van ondernemers die open willen gaan, maar kon nog niet aangeven of er ook echt acties plaatsvinden en op welke schaal.