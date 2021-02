Zaak tegen dealende hotelportiers van tafel, OM in beroep

De politierechter in Amsterdam heeft dinsdag het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard in een zaak tegen twee voormalige hotelportiers, die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan drugshandel. Volgens de rechter zijn de portiers uitgelokt door pseudokopers van de politie. Het OM is het daar niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Het onderzoek begon in 2018, nadat het management van het hotel de politie had ingeseind over signalen dat portiers op verzoek drugs verkochten aan hotelgasten. Het gaat om een hotel in de binnenstad van Amsterdam.

Met toestemming van de officier van justitie hebben politiemensen zich ‘undercover’ voorgedaan als hotelgasten. De rechter vond de verdenking net ernstig genoeg om dit relatief zware opsporingsmiddel in te zetten, maar oordeelde wel dat er sprake is geweest van uitlokking omdat de pseudokopers de portiers zelf om drugs hadden gevraagd.

Het OM vindt dat de rechter niet genoeg rekening heeft gehouden met de specifieke omstandigheden van de zaak. De portiers voorzagen hotelgasten van drugs als zij daar om vroegen, aldus justitie. Tegen tegen beide portiers was een werkstraf van dertig uur geƫist.

De portiers zijn inmiddels ontslagen. In april staat de zaak tegen een derde verdachte op de rol.